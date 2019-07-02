Число стран для безвизового въезда россиян увеличилось дважды
Количество стран, предоставляющих безвизовый режим для россиян, увеличилось за последние 10 лет. Соответствующее исследование провели аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Россия расположилась на 51 месте, приблизившись к показателю в 116 стран. В 2009 году безвизовый режим гражданам России предоставляли только 60 стран.
На первом месте списка расположились Япония и Сингапур. Паспорта их жителей позволяют посещать без визы 189 стран. Второе место досталось сразу трем государствам — Германии, Финляндии и Южной Корее — 187 стран. Тройку замыкают Дания, Италия и Люксембург — 186 стран.
Для выявления данного показателя эксперты Henley&Partners составили Индекс паспортов — международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которая предоставляется гражданам. Данная шкала анализирует визовые нормы более двухсот стран.
Напомним, ранее Ростуризм выступил за полную отмену виз между Россией и Японией. По прогнозам экспертов, данная мера позволит достичь около 400 тысяч поездок к 2023 году.
Читайте также: Аналитики назвали лучшие курорты СНГ для россиян