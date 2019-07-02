Стали известны победители Архитектурной премии Москвы-2019
В Москве 1 июля прошло празднование дня Архитектора. В связи с этим были подведены итоги Архитектурной премии Москвы-2019.
По словам главного архитектора Москвы, в этом году процедуру подачу заявок упростили. На премию может быть представлен любой проект капитального строительства, получивший свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Жюри работало в 2 этапа. Сначала специалисты отобрали финалистов, а затем победителей.
В 2019 году в финал премии вышел 21 проект. В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины» победила больница с родильным домом в Коммунарке. В разделе «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта многофункционального назначения» жюри оценило бизнес-центр «Академик».
В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта спортивного и культурно-просветительного назначения» победа была присуждена сразу двум участникам: многофункциональному физкультурно-оздоровительному комплексу в Покровском-Стрешнево и проекту входной группы в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная».
Архитектурная премия Москвы была учреждена в 2017 году. Награда вручается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных проектов в области строительства.
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