Китайские мастера распишут фасады домов в столичном парке «Хуамин»
В парке «Хуамин» на северо-востоке столицы завершается отделка домов и беседок. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, дома и беседки будут выполнены в китайском стиле. На данный момент уже готовы набережные вокруг пруда. Рабочих консультирует крупнейшее ландшафтное бюро из Китая.
Фасады домов находятся в активной стадии строительства. Мастера из Китая займутся их украшением. Они нанесут традиционные для азиатской страны узоры и орнаменты.
Одним из главных элементов архитектурного ансамбля станет арка главного входа, которую украсят фигурками зверей. Архитекторы используют пурпурный цвет и черепицу системы «монах-монашка», позволяющей выполнить интересный рисунок.
В парке «Хуамин» уже сформированы искусственные холмы и установлены фигурные камни Тай Ху и Линби.
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