Стартуют аукционы по продаже машиномест в столице
Дополнительные машиноместа могут появиться в Москве благодаря торгам, которые пройдут в начале июля. Информацию об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента по конкурентной политике.
Благодаря аукциону планируется увеличить количество доступных парковок на 40 машиномест. Отмечается, что лот не будет иметь стартовой цены. Это новый способ реализации находящихся в собственности города стоянок.
— Соответствующие предложения начнут появляться на инвестиционном портале Москвы с 3 июля. В течение всего месяца на продажу таким способом будут выставлены первые 42 объекта, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отметим, что большая часть стоянок расположена на юго-западе. Там их порядка 15.
— На востоке столицы будут выставлены 11 машиномест, а на северо-западе – 10, — уточнил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
В центре и на западе столицы возможностей для увеличения машиномест значительно меньше, сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва».
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