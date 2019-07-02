Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака выпал шанс изменить жизнь в июле

Астролог Павел Глоба представил гороскоп на июль 2019 года для каждого знака зодиака.

Овнам, отмечает эксперт, удастся осуществить самые заветные мечты в этом месяце, а также справиться с грядущими проблемами. Представителей этого знака зодиака ждет успех как по финансовой части, так и в личной жизни. Все новые начинания также обернутся успехом. При этом к принятию решений рекомендуется всегда подходить максимально обдуманно. Не стоит откладывать дела на будущее, если можно выполнить их сейчас.

Тельцам астролог советует не поддаваться пессимизму. Вместо этого лучше поискать новые идеи для их реализации в жизни. При этом лучше как можно чаще находиться в компании людей. Сейчас подходящее время для новых знакомств.

В первые дни июля у Близнецов могут возникнуть проблемы со здоровьем. В эту пору Глоба советует найти время на отдых, чтобы прийти в себя и наладить отношения с окружающими. Также рекомендуется быть осторожнее с деньгами.

Ракам в этом месяце стоит хранить свои планы в строжайшем секрете, открываясь только проверенным людям и избегая недоброжелателей. Люди под этим знаком зодиака, помимо прочего, сумеют решить все свои насущные вопросы и подумать о будущем.

Львам стоит провести в начале июля «уборку», чтобы избавиться от всех отрицательных эмоций в жизни и привлечь положительные.

Девам удастся разобраться с прошлыми неурядицами и встать на путь самореализации.

Удача будет сопутствовать Весам. Кроме того, Глоба рекомендует им активнее заводить новые знакомства и заниматься спортом.

Скорпионами может овладеть желание изменить свою жизнь. В июле, отмечает астролог, если и решаться на кардинальные перемены, то лучше всего делать признания в любви и разбираться с финансовым вопросом. При этом чем больше ваши траты, тем больше будет прибыли в перспективе.

Стрельцам предстоит серьезно и много поработать, чтобы взять свое. В периоды неудач провидец рекомендует не отчаиваться и просто провести работу над ошибками, чтобы все уладилось.

Июль может стать судьбоносным для Козерогов. В это время они могут найти новую, хорошую работу и осуществить мечты. Главное — не бояться.

Перед Водолеями в июле будет обширное море препон, но с ними получится совладать. К середине месяца все окончательно образуется. В общении с близкими и родными, подчеркивает Глоба, будьте аккуратны: конфликты могут возникнуть буквально из ничего.

Наконец, Рыбам выпал шанс изменить жизнь на корню, причем как в плане карьеры, так и в личной жизни. В этом им помогут родственники. Соответствующий прогноз представлен на портале «Российский Диалог».

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