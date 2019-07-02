Суд вынес обвинительное решение участнику банды GTA за попытку побега
• 12:00 • 2 июля 2019
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Подозреваемый уже был осужден на пожизненный срок
Фото: https://pixabay.com
Суд вынес обвинительный приговор участнику банды убийц с трассы М4 «Дон» Хазратхону Додохонову за попытку побега из здания Мособлсуда летом 2017 года.
По данным следствия, обвиняемый совершил побег по предварительному сговору с группой лиц. В здании Мособлсуда они напали на сотрудников полиции и открыли огонь по сотрудникам Росгвардии. В ходе перестрелки четверо нападавших получили смертельные ранения, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Хазратхон Додохонов не признал свою вину. Он уже был осужден на пожизненный срок, поэтому суд оставил прежнее наказание.
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