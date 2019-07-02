ВЦИОМ рассказал, что россияне стали меньше верить гороскопам

Всероссийский центр изучения общественного мнения обнаружил, что жители России стали менее зависимы от астрологических прогнозов.

По результатам опроса, пятнадцать процентов опрошенных доверяют советам астрологов, хотя, еще три года назад такого мнения придерживались 31 процент россиян.

Помимо этого, способ лечения гипнозом стал менее популярным. Так, в этом году считают действенным гипнотерапию 22 процента респондентов, а в 2015 году их число составляло 41 процент опрошенных.

Меньше людей стало верить в черную магию и сглаз. Еще в 2015 году около половины россиян остерегались порчи и, зачастую, считали ее причиной своих бед. К настоящему году число людей с таким мнением уменьшилось до 31 процента.

Также, менее авторитетными стали для россиян различные поверья и приметы. Еще четыре года назад более половины жителей России схватились бы за пуговицу при виде черной кошки. Сейчас же число верящих в приметы уменьшилось до 33 процентов.

Уточним, что опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, состоялся 28 июня этого года. В нем приняли участие 1,6 тысячи жителей России старше 18 лет, пишет ТАСС.

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