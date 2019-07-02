Эксперты прокомментировали отмену рейсов из России чешскими властями
Эксперты оценили решение чешских властей аннулировали разрешения на часть рейсов в Прагу и Карловы Вары.
Такое решение было принято 2 июля. Были отложены вылеты самолетов компаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».
Сообщается, что такое решение было принято из-за неудовлетворенности условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал подобный инцидент недоразумением. По его мнению, для отмены рейсов нет политических оснований.
— Надеюсь, стороны сядут за стол переговоров и найдут приемлемые для всех решения, — отметил он в комментарии ФАН.
Авиаэксперт Дмитрий Адамидов также считает, что переговоры между странами быстро приведут к решению проблемы. Он подчеркнул, что решение о запрете полетов не выгодно в первую очередь самой Чехии, так как страна будет терпеть серьезные убытки, передает rueconomics.ru.
— Сейчас разгар туристического сезона, и европейская страна из-за чьей-то неуместной инициативы потеряет серьезные доходы из-за решения россиян отменит поездку, — заявил эксперт в комментарии ФБА "Экономика сегодня".
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