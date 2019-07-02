Названы самые экзотичные города мира для посещения российскими туристами

Эксперты сервиса путешествий Туту.ру составили топ самых экзотичных маршрутов за границу. В список вошли страны Европы, а также Ближнего и Дальнего зарубежья.

Отмечается, что при создании рейтинга учитывались все оформленные на портале авиабилеты с вылетами из Москвы за границу с января по июнь 2019 года. Включались как прямые рейсы, так и с пересадкой.

Итак, самыми экзотичными городами Дальнего зарубежья для посещения российскими туристами оказались: Каракас (Венесуэла), Кайенна (Гвиана), Сан-Педро-Сула (Гондурас) и по два города в Канаде (Виннипег и Эдмонтон) и Австралии (Кэрнс и Перт). Первый маршрут при этом стал самым дорогим — билет в один конец из Москвы стоил 317 тысяч рублей.

В группу к редким направлениям занесли и трудновыговариваемые города: Эрзурум (Турция), Хух-Хото (Китай), Аддис-Абеба (Эфиопия), Нджамена (Чад), Вьентьян (Лаос), Коимбатур (Индия), Уджда (Марокко) и некоторые другие.

Экзотикой Ближнего зарубежья стали два города в Казахстане (Семей и Петропавловск) и маршрут Москва — Черновцы (Украина).

Говоря о Европе, специалисты ставят на первые две строчки данного рейтинга города Испании (Сантьяго-де-Компостела и Херес-де-ла-Фронтера) и Норвегии (Тронхейм и Тромсё). Далее по списку идут Ставангер (Норвегия), Мао (Испания), Монпелье (Франция), Кошице (Словакия), Корк (Ирландия), Баня-Лука (Босния и Герцеговина), Куопио (Финляндия), Ювяскюля (Финляндия).

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