Марат Хуснуллин: Утверждены шесть новых стартовых площадок по программе реновации

Во вторник, 2 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о шести новых стартовых площадках по программе реновации.

— Градостроительный потенциал площадок составляет чуть более 100 тысяч квадратных метров, — сообщил заммэра. — Они расположены в четырех административных округах и пяти районах столицы.

По словам главы столичного Стройкомплекса, три площадки подобраны на северо-востоке, по одной — на северо-западе, востоке и юго-западе города.

— Строительство новостроек позволит расселить 12 домов общей площадью 50 тысяч квадратных метров, — сообщил Марат Хуснуллин. — Программа коснется 1100 квартир, в которых проживают 2,9 тысячи человек.

Самый большой по площади дом возведут в Хорошево-Мневниках, его площадь составит 25,9 тысячи квадратных метров. Чуть меньшие по площадям новостройки появятся в Марфине и Котловке. Градостроительный потенциал стартовых площадок в районах Перово и Лосиноостровский немногим превышает девять тысяч «квадратов».

Таким образом, на сегодняшний момент в городе подобрано 329 стартовых площадок по программе реновации. Их градостроительный потенциал составляет почти 4,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

— Мы уверенно приближаемся к цифре в пять миллионов квадратных метров жилой площади, необходимых для переселения в рамках первой волны программы реновации, — сказал Марат Хуснуллин. — Этот объем — треть от всей программы. Мы каждый месяц дорабатываем список площадок.

Главными критериями при выборе площадок по реновации стало наличие их в районах переселения горожан и расположение вблизи сносимых пятиэтажек. Кроме того, при подборе участков учли мнения москвичей и возможность начать реализацию программы в кратчайшие сроки. Все площадки имеют минимальные обременения, в том числе по инженерным коммуникациям, их подбор осуществлялся с учетом дальнейшей квартальной застройки.

— У нас сдано порядка 50 домов, более ста строятся, еще полсотни — в проектировании, — заявил Марат Хуснуллин. — Программа реновации набирает обороты, в прошлом году переселено порядка десяти тысяч человек, в 2019-м переедут около 12 тысяч москвичей, а в 2020-м — 15 тысяч человек.

Заммэра добавил, что начиная с 2021 года объем вводимого жилья по программе реновации составит миллион квадратных метров. Таких темпов будут придерживаться ежегодно.

Программу реновации жилого фонда представят на Московском урбанистическом форуме, который стартует 4 июля.

— Мы хотим узнать, что делается подобного в мегаполисах, услышать о других значимых проектах, — отметил глава столичного Стройкомплекса. — На нашу пленарную сессию по реновации записалось огромное количество участников, практически все мэры мировых городов — участников Урбанфорума.

Среди новаций Урбанфорума — мероприятия в рамках Urban Health, на сессиях обсудят качество создаваемой недвижимости и формирование городской среды, влияющей на здоровье горожан. Также на форуме представят масштабную программу благоустройства «Мой район».

Список новых стартовых площадок:

— Улица Новогиреевская, дом 24а (Перово, ВАО)

— Улица Дмитрия Ульянова, владения 47–49 (Котловка, ЮЗАО)

— Улица Демьяна Бедного, владение 17, корпус 2 (Хорошево-Мневники, СЗАО)

— Улица Тайнинская, вблизи дома 9, строения 5 (Лосиноостровский, СВАО)

— Улица Тайнинская, вблизи дома 7, корпуса 1 (Лосиноостровский, СВАО)

— Улица Академика Королева, владение 21 (Марфино, СВАО).

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