Почти 200 тысяч водителей в России были лишены прав за нарушение ПДД
• 12:45 • 2 июля 2019
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Причины такой негативной тенденции в том, что прав лишают за нарушение ПДД, повлекших причинение вреда здоровью или за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде
Фото: Александр Казаков, "Вечерняя Москва"
За последние девять лет в России возросло число водителей, лишенных прав за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщила начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.
По ее словам, в 2010 году было зафиксировано 32 тысячи случая нарушения ПДД. В 2018 году число достигло 233 тысяч.
Причины такой негативной тенденции, полагает Коробкова, в том, что прав лишают за нарушение ПДД, повлекших причинение вреда здоровью или за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом пишет ТАСС.
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