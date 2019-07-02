Генпрокуратура рассказала о главной причине ДТП на дорогах России
Генеральная прокуратура России заявила, что причиной большинства аварий является легкомысленное отношение к вождению автомобиля.
— Безответственное отношение водителей к правилам дорожного движения — главная причина всех смертельных ДТП в России, — заключил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.
Он рассказал о том, что за последние два года погибло около 9,5 тысяч человек только по причине выезда на «встречную» полосу. Буксман подчеркнул, что это примерно четверть всех погибших по причине ДТП.
Он считает, что такой такой маневр во время поездки чаще всего говорит именно об отсутствии ответственности у водителя.
Буксман уточнил, что в период с 2017 по 2019 год в ДТП погибло 30 тысяч человек. Это 81 процент от всех россиян, кто погиб за последние два года. Об этом сообщают «РИА Новости».
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