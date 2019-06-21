Эксперт сообщил, что женщины попадают в аварии чаще мужчин
Эксперт одной из российских страховых компаний рассказал, что женщины попадают в аварии примерно на 5–10 процентов чаще, чем мужчины.
Однако уточняется, что средний убыток от дорожно-транспортных происшествий у сильного пола выше. Эксперт отметил, что мужчины на 10–20 процентов чаще доводят транспортное средство до состояния полной нецелесообразности восстановления.
— В такие ДТП чаще всего попадают молодые люди со стажем вождения до четырех лет на мощных, но не премиальных машинах. Для этой категории автомобилистов из-за высоких рисков стоимость полиса каско может возрастать вдвое, — передает слова эксперта агентство городских новостей «Москва».
Кроме того, специалист выделил самую рисковую группу клиентов страховых фирм. Ими являются молодые водители с не очень дорогими, но мощными машинами.
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