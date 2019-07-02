Марат Хуснуллин: В городе зарегистрировано порядка 160 тысяч участников долевого строительства
Всего в городе зарегистрировано порядка 160 тысяч участников долевого строительства. Общая сумма вложенных ими денег в новостройки оценивается в 1,7 триллиона рублей. Такие данные озвучил во вторник, 2 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Переход застройщиков на эксроу-счета несильно изменил столичный рынок недвижимости.
— Порядка 60 процентов застройщиков остались в старых схемах оформления документов, — сказал заммэра. — Для них ничего не поменялось. Новостройки этих компаний готовы более чем на 30 процентов, продано как минимум десять процентов площадей в каждом из домов.
По его словам, остальная треть застройщиков уже подала необходимые заявления в банки. В Москве представлены все 100 банков, которые работают с застройщиками в рамках проектного финансирования.
— Остальные пять процентов застройщиков пока под вопросом, но мы с каждым из них работаем персонально. Уверен, что переход на проектное финансирование в Москве переживем без каких-либо потерь. В городе самая надежная ситуация с застройщиками, и закон проституировал их возводить дома быстрее, чтобы больше оформить договоров по старой схеме в рамках 214-ФЗ, — резюмировал Марат Хуснуллин.
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