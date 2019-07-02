Сергей Собянин увеличил срок действия парковочных разрешений для многодетных семей
Во вторник, 2 июля, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы внес ряд важных изменений, упрощающих порядок выдачи парковочных разрешений в городе Москве. В частности, новый документ позволяет многодетным семьям получать парковочные разрешения не на год, а на три.
По данным столичной мэрии, в городе насчитывается 75,5 тысячи многодетных родителей (из 147 тысяч семей), которые получили парковочное разрешение. При этом каждый третий пользуется им ежедневно.
Также постановление позволяет собственникам или нанимателям по договору социального найма жилых помещений подтверждать свое согласие на оформление парковочного разрешения удаленно через портал госуслуг. Теперь они избавлены от необходимости ходить в центры госуслуг «Мои документы» или заверять согласие у нотариуса.
Кроме того, для многодетных семей и резидентов вводится дополнительное информирование о приостановлении действия парковочного разрешения. Это может произойти из-за неоплаченных вовремя штрафов или истечения срока действия разрешения. Уведомления поступят через личный кабинет на портале госуслуг либо с помощью СМС, электронной почты и через приложение «Парковки Москвы».
Заявки на выдачу парковочных разрешений по новому порядку — с учетом вышеуказанных изменений — начнут принимать с 5 июля.
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