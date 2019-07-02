Грузия потеряет 710 миллионов долларов из-за сокращения турпотока из России
Глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили оценила ущерб экономике Грузии, вызванный существенным снижением числа туристов из России.
Напомним, что количество отдыхающих в Грузии россиян уменьшится приблизительно на миллион человек в связи с введением запрета на полеты из РФ. Соответствующий указ об ограничении авиасообщения с 8 июля был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 июня.
По оценкам Квривишвили, потери экономики республики достигнут двух миллиардов лари (примерно 710 миллионов долларов).
— В 2018 году Грузию посетили 1,4 миллиона туристов из РФ. В том же году поступления в сферу туризма Грузии с российской стороны составили два миллиарда лари. В 2019 году мы ожидали 1,7 миллиона туристов и два с половиной миллиарда лари (более 886 миллионов долларов), — пояснила Глава Национальной администрации туризма.
Она добавила, что ее ведомство намерено минимизировать ущерб посредством выхода на новые рынки, в том числе в США и Европе. Об этом пишет ТАСС.
Читайте также: Банк Грузии спрогнозировал миллионные потери от снижения турпотока из России