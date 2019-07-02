Сергей Собянин: В Красную книгу Москвы внесено 117 видов животных и растений
Во вторник, 2 июля, на заседании президиума правительства Москвы принято решение об актуализации Красной книги города. Как рассказали в мэрии столицы, действующая редакция от 2010 года включает 479 видов животных, растений и грибов.
Принятое на заседании мэром Москвы Сергеем Собяниным постановление позволяет внести в Красную книгу еще 117 видов животных и растений. При этом 26 видов из них включены в связи с уменьшением численности и мест обитания.
В то же время 27 видов животных, растений и грибов исключены из Красной книги.
— Таким образом, в новую редакцию Красной книги города Москвы будут занесены 569 видов животных, растений и грибов, — уточнили в мэрии.
Отметим, что среди краснокнижных животных и растений насчитывается 12 видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и 151 вид, занесенный в Красную книгу Московской области.
Обновленный перечень видов животных, растений и грибов, не занесенных в Красную книгу города, но нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении, включает 355 таксонов животных, растений и грибов.
Согласно принятому постановлению, будет увеличена регулярность проведения инвентаризации и мониторинга объектов животного и растительного мира. Теперь инвентаризация и мониторинг должны проводиться ежегодно.
Третье издание Красной книги Москвы в новой редакции выйдет в 2020 году.
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