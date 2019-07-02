Дома по реновации могут появиться на площадках «Дом.РФ» и РЖД
Городские власти рассматривают вопрос строительства домов по реновации на ряде федеральных площадок, расположенных в столице. Как рассказал во вторник, 2 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, из десяти предложенных «Дом.РФ» площадок одобрены четыре.
— По этим площадкам пройдет конкурс, в котором примет участие Фонд реновации, — отметил заммэра.
Также городские власти ведут переговоры с федеральными агентствами и ведомствами, в частности, с Ростехом, «Российскими железными дорогами».
— С РЖД мы договорились о двух площадках, рассматриваем еще три, — уточнил глава столичного Стройкомплекса. — В тех районах, где нам не хватает земельных участков для реализации программы реновации, рассматриваем возможность их покупки у федеральных собственников.
Он добавил, что такая работа двигается, хотя и не толь быстрыми темпами.
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