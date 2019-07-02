Более 4 миллионов квадратных метров жилья планируется построить за год
• 13:20 • 2 июля 2019
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По сравнению с прошлым годом рост составит более миллиона квадратных метров жилья
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
За год планируется построить более четырех миллионов квадратных метров жилья, такой прогноз озвучил во вторник, 2 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Из них город возведет порядка 600 тысяч «квадратов» жилья, — сообщил заммэра.
По сравнению с прошлым годом рост составит более миллиона квадратных метров жилья.
— Отрадно, что растет ввод и коммерческой недвижимости, — сказал Марат Хуснуллин.
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