Панорамные балконы украсят дом по программе реновации на Норильской улице
Москомархитектура утвердила проект стартового дома по программе реновации на Норильской улице. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, фасады здания будут выполнены из искусственного камня. Отличительной особенностью объекта станут панорамные балконы. Территорию вокруг жилого дома благоустроят и озеленят.
Здание удачно вписано в окружающую застройку и отвечает современным стандартам жилой застройки. Рабочие планируют выполнить облицовку искусственным камнем темно-коричневого цвета. Кондиционеры скроют за единым профилем, который пройдет от второго до последнего этажа. Вход в подъезд сделают на уровне земли.
— Для нас очень важно, чтобы все дома по программе реновации задавали определенный уровень комфорта и качества городской среды, — рассказал Сергей Кузнецов.
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