Технопарк появится на территории завода имени Хруничева
На территории завода имени Хруничева появится технопарк, а часть старых корпусов будет сохранена. Другую часть производства ждет обследование.
Как рассказал во вторник, 2 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, размер площади запланированной постройки составит 250 тысяч квадратных метров. До этого были проведены переговоры с Роскосмосом, главной целью обозначено строительство центра космических технологий на территории завода имени Хруничева.
— В итоге мы получим большой инновационный технопарк, — отметил заммэра.
Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин поручил Роскосмосу совместно со столичным правительством заняться возведением Национального космического центра. Глава государства обратил внимание руководителей на то, чтобы по окончанию запланированного строительного проекта возведенный космический центр был в состоянии обеспечивать рабочие процессы и научные исследования ведущих организаций космической отрасли России.
Кроме того, будет улучшена транспортная доступность завода имени Хруничева. Как отметил Марат Хуснуллин, на территории Нижних Мневников построят два моста.
— Так мы повысим автомобильную и пешую доступность к строящимся станциям метро на территории Нижних Мневников. Две станции метро будут введены в 2021 году, — заявил заммэра.
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