Назван самый высокооплачиваемый россиянин в истории НХЛ
• 13:49 • 2 июля 2019
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Спортсмен получит больше, чем легенды российского хоккея Александр Овечкин и Евгений Малкин вместе взятые
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=arcPZHezC4g)
Хоккеист Артемий Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории Национальной хоккейной лиги.
Спортсмен заключил семилетний контракт с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». В договоре указано, что он получит 82 миллиона долларов. Это превышает суммарный заработок легенд российского хоккея Александра Овечкина и Евгения Малкина.
Любопытно, что Панарин мог бы получить еще больше — 100 миллионов долларов. Однако более выгодное предложение он отказался принимать, полагая, что важнее будет дислокация команды. Об этом пишет РЕН ТВ.
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