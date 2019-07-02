Монеты времен правления Николая II обнаружили при раскопках в центре Москвы
• 13:49 • 2 июля 2019
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Монеты были спрятаны в жестяной коробке во времена революции или Гражданской войны
Фото: взято с официального сайта мэра Москвы
Клад из монет XIX–XX веков нашли при раскопках в Костянском переулке в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.
Монеты принадлежат эпохе правления Николая II. На них виден номинал в пять и десять рублей. Скорее всего, монеты были спрятаны в жестяной коробке в подвале во времена революции или Гражданской войны.
По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, эта находка стала крупнейшей в столице за последние несколько лет. Клад оценивается примерно в миллион рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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