Московский суд арестовал подозреваемого в госизмене мужчину
• 14:07 • 2 июля 2019
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Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы
Фото: ГСУ СК России по Москве
Лефортовский суд арестовал Сергея Петушкова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Мужчину подозревают в государственной измене. Сергей Петушков пробудет под стражей до 24 августа 2019 года, сообщает РИА Новости.
Подробности дела не разглашаются, так как оно проходит под грифом «секретно». Согласно статье 275 Уголовного кодекса РФ, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.
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