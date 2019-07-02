Более 20 мостов построят в Москве за ближайшие пять лет
• 14:26 • 2 июля 2019
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В столице до конца 2023 года за счет городского бюджета могут построить 13 мостов через Москву-реку
Фото: Хлебникова Ирина, «Вечерняя Москва»
Более 20 мостов планируют построить в Москве. Как рассказал во вторник, 2 июля, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, на их создание выделено 30 миллиардов рублей.
— Это не только основные мосты через Москву-реку, есть также небольшие переходы через Яузу и Сходню, — отметил заместитель мэра.
По данным столичного Стройкомплекса, в столице до конца 2023 года за счет городского бюджета могут построить 13 мостов через Москву-реку. В настоящее время четыре моста уже строятся, еще девять проектируются.
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