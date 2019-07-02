Специалисты не нашли бобров и выдр в фонтане около Третьяковской галереи
• 14:46 • 2 июля 2019
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По сообщениям очевидцев, животное спокойно плескалось в воде
Фото: Андрей Федоров, «Вечерняя Москва»
Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды не обнаружили бобров, выдр и других водоплавающих млекопитающих в Фонтане искусств около Третьяковской галереи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Информация о нахождении млекопитающих в фонтане поступила на горячую линию две недели назад. Специалисты выехали на место, но никого не обнаружили.
Новость о нахождении похожего на выдру или нутрию животного появилась в социальных сетях. По сообщениям очевидцев, млекопитающие вело себя тихо и спокойно плескалось в воде, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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