Назло прогнозам

Живи мы в Чили — другое дело, а тут — нет. Но есть и хорошая новость: влияние на нас оно все равно окажет. Это астрологи так говорят, не я. Вообще, астрология — занятная наука. Стал я вчера интересоваться, какое же влияние окажет на меня лично это затмение. Надо ж подготовиться.

Сначала выяснилось, что все будет хорошо. У планеты в общем, и у меня в частности начинается новый период, во время которого возможны, например, увеличение заработной платы (в бухгалтерии, правда, пока не подтвердили), смена работы и счастье на личном фронте. Мне бы радоваться, а я дальше читать стал. Оказывается, все это возможно в течение шести лет, да и то только при соблюдении некоторых условий. Дело в том, что затмение — хорошее, но вот Уран и Юпитер подкачали: не так расположились.

Какой толк от этих прогнозов? Полдня убил, сравнивая разные предсказания. Везде одно и то же: все будет так или иначе. Или хорошо, или плохо. Да и ладно. Будь что будет. Жаль вот, затмения не увижу.

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