Фестиваль «Сабантуй-2019», посвященный столетию Башкирии, пройдет в Москве

Международный фестиваль «Сабантуй-2019» пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 6 июля.

Мероприятие будет совмещено с празднованием столетия Башкирии. Фестиваль поможет каждому пришедшему окунуться в этническую атмосферу башкирских народов.

— Московский «Сабантуй» — это всегда насыщенное впечатлениями, яркое, незабываемое событие. Мы с удовольствием приглашаем на праздник семьи с детьми — уверен, каждый сможет найти себе занятие по душе и ближе познакомиться с самобытной татарской и башкирской культурой, — рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Гости любых возрастов на мероприятии смогут найти себе развлечение по нраву. Дети смогут узнать о народных играх, любители наук узнают новое об истории культуры Башкирии, а те, кто жить не могут без спорта, поучаствуют в традиционных башкирских соревнованиях — по пилотированию дронов и лазертагу.

Даже для самых маленьких найдется уютное место на фестивале: на территории мероприятия появится детский сад «Балачак иле». Дети смогут посмотреть мультики прямо под открытым небом.

Тем, кто интересуется модой и различными стилевыми направлениями, нужно обязательно сходить в этно-fashion-шатер. Каждый гость сможет посетить тематические мастер-классы и показы этнических коллекций одежды.

Профессиональных спортсменов и любителей точно заинтересуют гребная регата, турнир по борьбе на поясах куреш, соревнования по мас-рестлингу и волейболу, а еще турнир по футболу «Кубок Сабантуя».

Кроме того, те, кто не поленится встать пораньше, смогут прийти на утреннюю зарядку с двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Ишмуратовой.

Ну и, конечно, ни один фестиваль не проходит без музыки. На «Сабантуе» выступят песенные и танцевальные коллективы, а также сольные артисты: Эльмира Калимуллина, Айдар Галимов, Альберт Жалилов, Роберт Юлдашев, Элвин Грей, Бабек Мамедрзаев и другие. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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