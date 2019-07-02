Вера Крылова: Зрители «Спасской башни» получат огромное удовольствие

С начальником Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, полковником Верой Алексеевной Крыловой корреспонденту «Вечерней Москвы» удалось пообщаться перед выступлением коллектива в Александровском саду у стен Московского Кремля в рамках программы «Военные оркестры в парках», которую уже четвертый год реализует дирекция фестиваля «Спасская башня» при поддержке правительства Москвы в лице столичного Департамента культуры. Вера Алексеевна рассказала, что ожидать десяткам тысяч зрителей от выступления коллектива на XII Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».

— Вера Алексеевна, расскажите, кто и как попадает в Президентский оркестр?

— Основное назначение Президентского оркестра — музыкальное сопровождение протокольных мероприятий с первым лицом государства. Поэтому музыканты должны быть очень высокого уровня. Как правило, оркестранты, которые уже работают в нашем коллективе, при появлении вакансии приглашают коллег. Мы их прослушиваем, смотрим, что они из себя представляют. Прослушивание у нас очень строгое: если их исполнительский уровень соответствует нашим требованиям, мы предлагаем им пройти все процедуры, которые необходимы для поступления на службу в ФСО России.

— Сколько времени в неделю у музыкантов уходит на репетиции?

— Все зависит от того, какие мероприятия нам предстоят. Даже если крупных мероприятий на неделе нет, все равно проходят групповые репетиции для повышения мастерства музыкантов. Мы воплощаем музыкальные задумки, оттачиваем мастерство. В коллективе более 130 человек. Это симфонический, эстрадно-симфонический и духовой составы. Как правило, многие музыканты универсальны, они могут играть в разных составах, не каждый коллектив может похвастаться таким уровнем мастерства.

— Приоритет для вашего оркестра — сохранение традиций, либо все же вы привносите что-то новое в традиционное звучание исполняемых композиций? Ведь такой состав позволяет расширить репертуар от классики и фольклора до рок-композиций. Как вы относитесь к такому смешению стилей и как выбираете репертуар?

— Смешение жанров — это очень интересная тема. В своих концертах, в том числе и в Московском международном доме музыки, мы в этом преуспеваем. Иногда в одном концерте есть и духовые, и симфонические, и эстрадно-симфонические произведения, в зависимости от того, какую программу мы готовим для юных слушателей. Предпочтений не отдаем ни одному из жанров и стилей. Все зависит от того, какие перед нами стоят задачи. Если это протокольное мероприятие, например, прием от имени президента России в честь приезда главы другого государства, то, безусловно, мы как радушные хозяева отдаем предпочтение не только русским композициям, но и той музыке, которая популярна в той или иной стране. Также учитываются и личные предпочтения гостя.

Вера Крылова рассказала, как музыканты оркестра готовятся к выступлениям Фото: Пресс-служба мероприятия

— Что интересного в этом году ждать зрителям фестиваля от коллектива? Чем будете удивлять?

— Интригу задумки раскрывать не буду, скажу только, что мы репетируем вместе с Дмитрием Четверговым, это наш знаменитый рок-гитарист. Приходите на «Спасскую башню», сами все увидите и получите огромное удовольствие!

— Не могу не задать вопрос: все же, поменялся ли у вас характер за годы работы начальником военного оркестра? С одной стороны — творческая профессия, с другой — вы в звании полковника! Приходится ли порой проявлять жесткость и отдавать приказы?

— Я возглавила Президентский оркестр в 2010 году. До этого, будучи военнослужащей Федеральной службы охраны Российской Федерации, занималась совершенно другой деятельностью. Когда меня назначили на должность начальника Президентского оркестра, я уже была в звании подполковника. Закончила продюсерский факультет ГИТИСа. Думаю, что вопрос о том, насколько я строгий начальник и насколько женщина, соответствующая званию полковника, лучше задать моим подчиненным (улыбается).