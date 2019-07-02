Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубый разговор
Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор. Об этом сообщила сама женщина, задавшая главе региона неудобный вопрос.
Ранее в Сети появилось видео, на котором жительница подтопленного города Канска спрашивает Александра Усса, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, в частности, пришлют ли за жителями вертолеты. В ответ глава региона резко ответил женщине, решив, что она «качает права». Позже в пресс-службе губернатора объяснили, что диалог связан с эмоциями из-за непростой ситуации.
— Губернатор действительно позвонил и извинился... Принес извинения, — сказала Наталья.
По ее словам, Усс пообещал восстановить дорогу. Женщина отметила, что оснований не верить ему нет, поскольку работы уже начались. Она добавила, что считает инцидент исчерпанным и понимает, что глава региона был на эмоциях.
Факт звонка Александра Усса жительнице подтвердили и в пресс-службе губернатора. Разговор шел о последствиях затопления и ситуации с дорогой, передает РИА Новости.
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