Хоровод народов. «Моисеевцы» подняли на сцене танцевальный вихрь

Зал церковных соборов — полон! Свободных мест нет не то чтобы в зале, но и в проходе. Впрочем, зрители шепчутся, что это — обычное дело для концертов Ансамбля имени Моисеева. Аншлаги он традиционно собирает во всех залах мира — от Израиля до Китая. К слову, представителей Поднебесной на столичном концерте была добрая треть от всех присутствующих гостей.

— Они ценят балет за артистизм, — улыбается Анна Сапонова, координатор одной из групп китайских туристов. — В Китае тоже есть профессиональный балет народного танца, но динамика в нем создается в основном за счет спецэффектов. А умение, что называется, «держать зал» не только без дополнительных эффектов, но и даже без декораций — это настоящее искусство!

На сцене объявляют первое отделение, и уже через несколько минут мы начинаем понимать, о чем речь. Номер «Лето», соединивший в себе элементы русских народных танцев — пляски, шага и хоровода, — исполняется с таким задором, что к его завершению добрая часть партера притопывает в такт!

Вероятно, в этом и заключается главный секрет успеха «моисеевцев»: создать атмосферу танцевального вихря, безумия в хорошем смысле этого слова, удается не просто профессиональным танцорам, но настоящим артистам.

К слову, этот артистизм требуется и для исполнения уникальных «хореографических картин», введенных Моисеевым в репертуар еще в 1937 году. Вот, например, мы наблюдаем на сцене окраину молдавской деревни. Молодая девушка с тазом в руках засучила рукава и решила заняться стиркой. Неожиданно появляются деревенские старики-ловеласы. И завертелось. В основе этой шуточной истории лежит народный молдавский танец.

Кстати, хореографические картины «моисеевцев» очень ценил Сталин, посещавший концерты ансамбля в тяжелое послевоенное время. Один из его любимых номеров — «Подмосковная лирика», которого сегодня, к сожалению, в репертуаре нет.

Тем временем на сцену выходят танцоры в матросских костюмах. И начинается «Яблочко» — визитная карточка ансамбля. «Это любимый номер Владимира Владимировича», — шепчутся зрители и оглядываются: вдруг увидят его где-нибудь в партере. Такое на выступлениях легендарного балета, говорят, нередко бывает.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Фалькова, представитель «Газпромбанка»:

— Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева демонстрирует не только традиционное безупречное мастерство, но и стремление к развитию, покорению новых творческих рубежей. Под руководством неутомимой Елены Щербаковой, народной артистки России, ученицы Игоря Александровича, прославленный коллектив в 2018 году осуществил новые постановки, триумфально провел гастроли во многих странах от Италии до Монголии. Мы в «Газпромбанке» с неизменным восхищением наблюдаем за успехами ансамбля и очень гордимся нашим парт­нерством.

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