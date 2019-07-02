Четверо считавшихся пропавшими в Иркутской области найдены живыми
• 15:43 • 2 июля 2019
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С затопленных территорий эвакуировали 2563 человека
Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала «Инцидент»
Четверо из 17 пропавших без вести в результате наводнения в Иркутской области найдены живыми. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в пресс-службе МЧС.
— По последним данным, из 17 пропавших без вести в результате паводка четверо найдены живыми, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на данный момент остается неизвестной судьба еще 13 человек, в том числе одного ребенка, передает ТАСС.
Всего в результате ЧП погибли 18 человек.
Напомним, паводки в Иркутской области возникли в середине июня из-за ливней и подъема воды в реках. По последним данным, 201 человека доставили в больницы. С затопленных территорий эвакуировали 2563 человека.
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