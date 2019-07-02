Ученые создали браслет, помогающий контролировать эмоции
Людям станет проще контролировать свои эмоции. Данную проблему решили специалисты из Ланкастерского университета.
Инженеры разработали браслет, который считывает эмоции человека и в зависимости от этого меняет цвет, вибрирует или сжимает запястье. Отмечается, что наибольшую пользу разработка принесет людям, страдающим от депрессии, тревожности и биполярного расстройства. С помощью нового устройства человек сможет не только контролировать, но и сохранять свои эмоции в секрете, так как манипуляции браслета будут незаметны для других людей.
В эксперименте приняли участие добровольцы, которые носили браслет в течение нескольких часов. Они начали обращать больше внимания на свое настроение и понимать, что именно вызвало перемены в их состоянии.
Способность разбираться в своих эмоциях и управлять ими — ключ к эмоциональному благополучию в целом и психическому здоровью в частности, считают ученые.
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