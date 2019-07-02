Ученый оценил опасность от микроволновки и телевизора

Достижения современной техники для человека безопасны, если придерживаться правил эксплуатации и не надевать себе на голову работающую микроволновку.

— Об этом уже написаны тысячи научных статей. Конечно, облучает и сотовый телефон, и микроволновая печь, которая создает две частоты для разогрева еды, а также электромагнитное поле. Но достаточно отойти от прибора на 1,5–2 метра, и все — никакого вреда вы уже не получите. Главное — убедитесь, что у вас прямо за стеной спальни не находится трансформатор, — рассказал председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук Олег Григорьев. — Мобильники опаснее. Опыты показывают, что хватит всего 15–30 секунд, чтобы мозг ощутил воздействие электромагнитного поля при разговоре. Хорошая новость — гарнитура способна от этого защитить.

У людей, которые рассказывают про «лучи смерти», пронизывающие жилище, часто имеется паранойяльное или параноидальное расстройство, уверен клинический психолог, руководитель Центра рациональной психологии Михаил Хорс.

— В отличие от параноиков паранойялы часто могут рационально обосновать свой бред. И таких людей среди нас живет очень много. Кто-то вещает про «лучи смерти», а другие — про козни ФСБ, мешающие наладить свою жизнь, — отметил Михаил Хорс. — Такими навязчивыми идеями часто страдают руководители тоталитарных сект.

Как раз по причине рациональности своих страхов им и удается привлечь внимание доверчивых граждан.

Невидимый и страшный

Электромагнитные поля — это весьма серьезная угроза для всех жителей современного мегаполиса. И не только они, утверждают парапсихологи.

Помимо очевидной опасности для организма, которую представляют электромагнитные поля от бытовой техники, техника еще и воздействует на биополе человека.

— Мы находимся под постоянным облучением. Даже выдернув микроволновку из розетки, вы не избавитесь от ее губительного воздействия. Она, как вся бытовая техника в доме, продолжит искажать ваше биополе, что в лучшем случае приведет к не очень тяжелым болезням. Излучение лучше всего поглощают кактусы. Они нейтрализуют вредное воздействие этой техники, — заявил парапсихолог Михаил Васильев.

КСТАТИ

Одним из самых опасных современных источников электромагнитного излучения современные ученые считают бытовые роутеры, раздающие Wi-Fi. Их сигнал в пике работы сравним с базовой станцией. Поэтому держать роутеры лучше не менее чем в трех метрах от жилых комнат — в коридоре или кухне.

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