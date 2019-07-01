Социологи объяснили, почему россияне предпочитают телевизор театрам

Более половины россиян никогда не ходят в театры, на концерты и в кафе. 53 процента респондентов признались, что вместо этого они предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора. Об этом говорят результаты опроса «Левада-центра».

Помимо этого, 28 процентов опрошенных россиян признались, что никогда не читают книги, еще 13 процентов делают это раз в год и реже, 17 процентов — раз в месяц и лишь 14 процентов — ежедневно. По сравнению с 1994 годом, процент людей, которые хотя бы еженедельно уделяли время книгам, сократился вдвое: с 26 до 14 процентов. Исследование «Левада-центра» было проведено в конце мая 2019 года. Социологи опросили 1616 граждан старше 18 лет.

Ситуация в Москве заметно отличается. Более 70 процентов опрошенных пассажиров метро заявили, что периодически ходят в театры, при этом почти каждый третий признался, что однажды засыпал на представлении. В ходе публичных опросов получено около 1,7 миллиона ответов пассажиров.

«Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и выяснила, в чем причина разницы в предпочтениях москвичей и жителей других регионов.

Социальный психолог, социолог Алексей Рощин считает, что разница в ответах по России и столице во многом обеспечивается жителями деревень и небольших городов, где просто нет театров и богатой культурной жизни.



— Главный вопрос в том, кого опрашивали. Если в него входит сельское население, то, разумеется, оно в театры не ходит. Их в селах не бывает. Но если брать остальную часть России, кроме Москвы и Петербурга, то там культурных заведений, в частности театров, мало. Я много ездил по стране, изучал этот вопрос. Во многих городах с населением 50–100 тысяч человек нет даже и кинотеатров. Они были при советской власти, но позакрывались. Как материалист я считаю главной причиной низкий уровень заработков. Людям банально не хватает денег ни на культурную программу, ни на бары или кафе, — сказал Рощин.

По его словам, люди предпочитают есть дома, потому что считают, что на кафе у них нет денег. Москва и Петербург на этом фоне выделяются из-за больших зарплат, подчеркнул эксперт.

— Но не совсем ясно, где курица, а где яйцо. Одно влечет за собой другое. Если у людей есть достаточно высокие заработки, они могут позволить себе культурный досуг. Поэтому, в частности, в этих городах существуют театры, бары и концертные залы. А в городах, где у людей денег мало, даже если администрация хочет завести театр, он не сможет существовать, потому что люди туда не будут ходить из-за отсутствия денег, — заявил собеседник «ВМ».



Второй фактор, по мнению социального психолога, — это культурные традиции, которых не везде достаточно. Для того чтобы человек хотел ходить в театр, крайне желательно, чтобы его в детстве так воспитывали, чтобы его с детства туда водили родители, подчеркнул Рощин.



Социолог, кандидат исторических наук Дарья Халтурина также считает, что разница между досуговыми предпочтениями москвичей и жителей других регионов во многом обусловлена жителями сельской местности и поселков городского типа.



— Этим примерно 20 процентам просто некуда ходить. Там, где они живут, нет организованного культурного досуга. Бывшие дома культуры, как правило, давно стали просто местами для дискотек с алкоголем и с советских времен перестали выполнять свои прямые функции. Ведь в те времена там были творческие вечера, давали концерты, а теперь людям из провинции ничего не остается, кроме как смотреть телевизор, — сказала Халтурина.

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