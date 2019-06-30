Россияне рассказали о том, как предпочитают отдыхать от повседневных дел
Большинство россиян предпочитают отдыхать от повседневных дел перед телевизором, предпочитая это занятие походам в театры, на концерты и в кафе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
За ежедневный просмотр фильмов и сериалов по телевизору высказались 53 процента респондентов. Еще 26 процентов опрошенных делают это не реже одного раза в неделю. Популярным видом отдыха был назван также досуг с друзьями — почти каждый день с ними встречаются 36 процентов россиян.
Посещение театров, выставок, концертов и музеев было названо самым непопулярным видом отдыха от повседневных дел. Еженедельно это делают только 1–2 процента опрошенных, а ежемесячно — 3–8 процентов респондентов. При этом 55 процентов участников опроса заявили, что никогда не ходят в музеи и театры, передает издание «Известия».
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