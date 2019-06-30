Россияне описали отдых своей мечты
Фонд «Общественное мнение» провел опрос, посвященный летнему сезону отпусков, узнав у россиян, каким они видят оптимальный отдых.
54 процента респондентов заявили, что лучший отдых — на природе. По 22 процента участников исследования с удовольствием съездили бы в дом отдыха или на дачу (в деревню), еще 20 процентов опрошенных готовы остаться дома. 17 процентов предпочли бы поездку в автомобиле, 15 процентов — речной или морской круиз.
Если бы участникам опроса предоставили оплаченную двухнедельную путевку, 42 процента из них выбрали бы поездки по России, 10 процентов съездили бы в Европу.
Среди респондентов, побывавших в отпуске (или намеревающихся в него отправиться), 21 процент остались дома, 14 процентов провели (или проведут) отпуск в поездках по России, 8 процентов — на даче.
Результаты опроса, который проводился 22–23 июня в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ при участии 1500 респондентов, приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, куда россияне поедут в отпуск вместо Грузии.
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