Куда москвичи путешествуют классом «люкс» на железной дороге
Специалисты одного из ведущих российских сервисов путешествий проанализировали: кто предпочитает путешествовать по железной дороге с особым комфортом. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, куда именно москвичи готовы поехать в прямом смысле за любые деньги.
Исследование показало, что средний возраст пассажиров, предпочитающих ездить в поездах «люкс» классом, составляет 48 лет. Анализ купленных билетов говорит о том, что путешествовать, не жалея денег, россияне предпочитают на дальние расстояния. Так список самых дорогих заказов железнодорожных билетов возглавил маршрут Иркутск — Москва: стоимость поездки составила 142 628 рублей. На втором месте оказался билет Владивосток — Иркутск, который обошелся покупателям в 118 852 рубля. Замыкает тройку лидеров самого дорогого рейтинга маршрут Москва — Владивосток — 88 104 рубля.
Нередко выкладывать кругленькую сумму готовы путешественники, отправляющиеся по европейским направлениям. Так, за «люкс» класс Москва — Ницца два путешественника отдали 78 745 рублей. А пассажирка рейса Москва — Париж, решив выкупить себе все купе, отдала 74 363 рубля. В лидерах по международным переездам также оказалась поездка из Москвы в Милан — 73 065 рублей.
Из Москвы с повышенным комфортом за кругленькие суммы также часто путешествуют в Инсбрук, Больцано, Ташкент, Верону и Франкфурт-на-Майне.
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