Опрос: Почти каждый третий пассажир метро засыпает в театре
Театр посещают более 70 процентов опрошенных пассажиров метро Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе оператора Wi-Fi в городском транспорте столицы «МаксимаТелеком».
Опрос был проведен в честь Года театра в России. В нем поучаствовали около 1,7 миллиона человек.
Более 39 процентов пассажиров считают, что ходить в театр интереснее с друзьями, а 37 процентов — со второй половинкой. Только восемь процентов опрошенных заявили, что на спектакли необходимо брать с собой детей.
Наибольший интерес вызвал вопрос: «Засыпали ли вы когда-нибудь в театре?», на который ответили 300 тысяч человек. Вздремнуть во время спектакля получается у 32 процентов зрителей.
Согласно опросу, самым популярным жанром театральных постановок с результатом 45 процентов пассажиры метро назвали классический спектакль, а на втором месте — мюзикл. Оперу предпочитают 15 процентов, а балет —13 процентов.
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