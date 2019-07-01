Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Эксперты сервиса поиска авиабилетов провели опрос, посвященный работе в удаленном режиме, и выяснили, из каких стран мира россияне предпочли бы работать подобным образом.
20 процентов опрошенных назвали Италию, 17 и 10 процентов соответственно отдали голоса за Испанию и Таиланд. Плюсами этих стран респонденты назвали мягкий климат, наличие моря, обилие свежих овощей и фруктов.
Россия оказалась на четвертом месте рейтинга с пятью процентами голосов. Те, кто проголосовали за родную страну, объяснили свой выбор относительной дешевизной жизни и безопасностью.
Столько же — пять процентов — опрошенных выбрали бы США, поскольку там высок уровень здравоохранения, хорошее продовольствие, качественные дороги.
В числе прочих были названы также Бразилия, Норвегия, Нидерланды, Франция, Португалия, Вьетнам, Кипр, Марокко, Бали, Индия, Германия. Результаты опроса сервиса Aviasales приводит РИА Новости.
Ранее эксперт в сфере занятости рассказала, что препятствует популяризации в России дистанционной работы и удаленной занятости.
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