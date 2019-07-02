Зоолог рассказал, откуда взялись ондатры в парке «Свиблово»

Увидеть ондатр можно в вечернее время, утверждает жительница района Свиблово Лия Чернышова.

— Они плавают под мостиком, который ведет через парк от Лазоревого проезда к беседке «Храм в оздуха», — рассказывает она. — Там целая семья была замечена. Также их видели у понтонного моста.

А по словам Екатерины Бычковой, зверьки были замечены и в других частях реки Яузы.

— Это точно ондатры. Размером примерно с морскую свинку или даже чуть меньше. И, когда плавают, делают характерные движения хвостом, — утверждает она.

Ведущий зоолог Московского зоопарка Филипп Тумасьян отмечает, что естественная среда обитания ондатры — загородные водоемы. Встретить этого грызуна в столичных парках — большая редкость.

— В город ондатры попадают своим ходом, — рассказывает зоолог. — Молодые зверьки вырастают и покидают свои семьи в поисках нового жилища. В скитаниях они могут пройти огромные расстояния — пересекать поселки, автомобильные дороги: к слову, многие особи, к сожалению, так и не добираются до цели — попадают под колеса машин.

Филипп Тумасьян предполагает, что в Свиблово ондатры пришли из прудов национального парка «Лосиный Остров».

— В московском парке они питаются привычным для себя кормом — сочными частями растений. Посетители парка при желании могут подкармливать их морковью. Ондатрам нельзя давать хлеб, сухарики, сушки, любую соленую или жареную еду, — говорит зоолог.

В парках зверьки представлены сами себе и никем не охраняются. Основную опасность для них представляют собаки, особенно охотничьих пород, которые могут начать на них охотиться — инстинкты никуда не пропадают. Поэтому зоолог рекомендует при виде ондатр держать своих питомцев на поводке и внимательно следить за ними.

Интересно знать

Ондатру также называют мускусная крыса. Это полуводный грызун родом из Северной Америки, акклиматизированный в Евразии, в том числе в России. Ондатры активны круглосуточно, но чаще всего в вечернее и утреннее время. Для жилья эти зверьки строят себе в высоком берегу норы и хатки. Также они возводят плавучие и открытые гнезда — кормовые площадки. Кроме того, у ондатр предусмотрены отдельные кладовые, где они хранят запасы корма на зиму. На земле мускусные крысы медлительные, а в воде — ловкие и подвижные. В Северной Америке ондатр употребляют в пищу.

КСТАТИ

Ондатры в московских парках встречались и ранее. Семейства этих грызунов были замечены в Серебряном Бору, в парках «Измайлово» и «Косинский». Некоторое время пара ондатр жила в Нескучном саду.

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