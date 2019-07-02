Сергей Лазарев поделился фотографиями подросшего сына
Недавно российский певец Сергей Лазарев выставил новый пост на своей странице в Instagram.
На подборке фотографий, сделанных во время отпуска певца, фанаты увидели его сына Никиту. Поклонники принялись комментировать свежий пост. Они заметили, что ребенок подрос и стал похож на звездного папу.
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«Рождение ребенка- это единственное свидание в слепую, на котором ты можешь быть уверен, что встретишь безоговорочную любовь всей своей жизни» (с) Позитива Вам в ленту От нас с Никитосом! #Папаисын #никитасергеевич #Лазаревы #Отпуск
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)
— Как же вы похожи! Прям одно лицо! Сразу видно — отец и сын! Такие милые, что аж дух захватывает. Счастья вам, Сергей, и Никитке, — написала одна из поклонниц
— Сын у вас очень красивый. Весь в папу, — подметила другая подписчица.
Но, как обычно, комплиментами поклонники не ограничились. Многие стали интересоваться тем, кто автор фотографии. Певец данные вопросы оставил без ответа и не стал обременять себя разговорами о личной жизни во время отдыха.
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