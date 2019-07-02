Ежемесячные выплаты на детей от 1,5 до 3 лет повысятся с января 2020 года
Президент России Владимир Путин принял решение о повышении ежемесячных выплат на детей от полутора до трех лет в следующем году. Изменения будут распространяться на те семьи, в которых усредненный доход каждого из родителей не превышает двойной размер прожиточного минимума.
Закон вступит в силу с начала 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе сайта Кремля.
— Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в субъекте Российской Федерации, — объяснили в пресс-службе.
Напомним, что новый список поручений президента составлен по итогам прямой линии с Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня этого года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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