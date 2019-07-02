Съемочная группа российских журналистов попала под обстрел в Донецке
• 17:16 • 2 июля 2019
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Никто не пострадал при обстреле
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
В Донецкой народной республике журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел украинских силовиков.
Данная информация появилась во вторник, 2 июля.
Журналисты направлялись к месту, чтобы снять последствия ночных и утренних ударов ВСУ по поселку Александровка. В этот момент по ним открыли огонь, никто из российских журналистов не пострадал.
Журналисты успели спрятаться в укрытии, когда по ним открыли огонь, передает РИА Новости.
По сотрудникам ВГТРК стреляли из минометов.
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