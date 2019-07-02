Более 50 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляцию из вольера панд
• 17:54 • 2 июля 2019
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Камеры видеонаблюдения за пандами работают в круглосуточном режиме
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»
За первые сутки онлайн-трансляцию из вольера панд в столичном зоосаде посмотрели 55 тысяч человек.
Трансляция заработала в понедельник, 1 июля.
— Среди зрителей были интернет-пользователи из разных городов России, а также из Китая, Вьетнама и других стран, — рассказали представители Московского зоопарка.
Уточняется, что зрителей трансляции не становилось меньше даже в моменты, когда панды Жуи и Диндин спали. Трансляцию из павильона «Фауна Китая» ведут сразу восемь камер.
Панды стали обитателями Московского зоопарка 5 июня.
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