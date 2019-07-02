Дом по программе реновации построят на северо-западе столицы

В Южном Тушине построят дом по программе реновации. В нем смогут жить 147 семей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента строительства города Москвы.

Завершить работы планируют в 2021 году. Сейчас, по словам главы департамента Андрея Бочкарева, на объекте идут подготовительные работы.

— Ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных дорог на стартовой площадке, — рассказал Андрей Бочкарев.

Семьи, переезжающие по программе реновации, смогут поселиться в квартирах с отделкой комфорткласса. В доме будет 63 однокомнатных, 65 двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир.

Здание строится из монолитного железобетонного каркаса, его фасады выполнят в белом цвете с применением бежевых и серых элементов, облицовку сделают из фиброцементных панелей с воздушным зазором.

На первом этаже будет вестибюль, помещение для консьержа, колясочная, лифт, технические помещения, а также места для организаций торговой и сервисной инфраструктуры. Пока дом будет заселяться, на первом этаже расположится Центр информирования населения. Примечательно, что охраняться здание будет системой видеонаблюдения.

Рядом с домом сделают детскую площадку и места для отдыха и занятий спортом для взрослых. Территорию благоустроят и озеленят.

— Всего в настоящее время в стадии строительства находятся 117 жилых домов. В каждом округе столицы есть площадки, на которых в будущем появятся дома по программе реновации, — отметил Бочкарев, добавив, что в 105 районах Москвы места для будущих новостроек уже определены.

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