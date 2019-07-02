ЦОДД рекомендовал водителям парковаться подальше от деревьев
Автомобилистов призвали ставить машины подальше от деревьев и рекламных щитов в связи с ухудшением погоды. В ближайшие часы в столице ожидается гроза с сильным ветром. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Отмечается, что также существует риск попасть в мелкое ДТП. В связи с этим следует быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, советует ЦОДД.
Информацию об ухудшении погоды подтвердили в ГУ МЧС России по Москве. На территории города ожидается гроза с дождем, а также усиление ветра с порывами 12–17 м/с. Непогода продлится до 20:00 2 июля.
Ранее сообщалось, что движение на Кутузовском проспекте было восстановлено. На данном участке 2 июля произошла авария, в ней погибли два человека. Обстоятельства инцидента выясняются.
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