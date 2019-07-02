Движение по Кутузовскому проспекту восстановили после ограничений из-за ДТП
• 16:23 • 2 июля 2019
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Точная причина аварии сейчас устанавливается
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Представители Центра организации дорожного движения сообщили, что ограничения, ранее действовавшие в столичном районе Дорогомилово, сняты.
На Кутузовском проспекте 2 июля произошла авария, погибли два человека. На место ДТП оперативно прибыли экстренные службы.
— Движение на Кутузовском проспекте восстановлено, — говорится в новости ЦОДД.
Движение на Кутузовском проспекте восстановлено. Занятым остается только крайний правый ряд в сторону центра. https://t.co/pufYWVkBsi— ЦОДД (@gucodd) 2 июля 2019 г.
Обстоятельства аварии, в результате которой погибли два человека и пять пострадали, в настоящий момент выясняются.
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