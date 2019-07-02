Назван виновник ДТП с пятью машинами на Кутузовском проспекте
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов заявил, что виновником крупного ДТП с пятью машинами на Кутузовском проспекте стала женщина.
По словам Титова, она выехала на встречную полосу и врезалась в два других автомобиля. В салоне ее машины при этом было три пассажира — несовершеннолетние дети.
— В настоящее время проводится проверка, — заключил начальник столичной пресс-службы ГУ МВД России.
По предварительной информации, виновница аварии скончалась от полученных травм. Об этом пишет РЕН ТВ.
Напомним, что днем 2 июля, во вторник, пять автомобилей, включая машину такси, столкнулись на Кутузовском проспекте. В результате погибли два человека. Еще пять пострадали.
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