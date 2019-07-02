Уголовное дело возбуждено по факту обстрела российских журналистов в Донбассе
• 18:27 • 2 июля 2019
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Уголовное дело возбуждено по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны»
Фото: ГСУ СК России по Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» после обстрела украинскими силовиками российской съемочной группы в Донецке во вторник, 2 июля. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
— Следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе, — говорится на сайте СК.
Напомним, журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел украинских силовиков в ДНР.
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